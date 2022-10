Fußball-Europameisterschaft : Lahm: EM 2024 ist „riesengroße Möglichkeit“

Frankfurt/Main Turnierdirektor Philipp Lahm sieht die Heim-EM 2024 als große Chance für Fußball-Deutschland. „Ich würde sagen, wir haben die riesen­große Möglichkeit, etwas zu verbessern“, sagte der frühere Nationalspieler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

So könne die Europameisterschaft helfen, das Ehrenamt und die Basis für den Fußball im Land zu stärken. „Aber natürlich auch in der Außen­darstellung und Wahrnehmung. Wir wollen uns und unsere europäischen Werte zeigen und vermitteln“, sagte der Weltmeister von 2014.

Auch die Frauenfußball-EM in England und die European Championships in München im Sommer seien positive Beispiele. „Auch da sind die Leute zusammen­gekommen, haben sich ausgetauscht darüber, wie man eigentlich gemeinsam in Europa leben will in Zeiten, in denen Krieg herrscht und die Demokratie angegriffen wird“, erklärte Lahm.