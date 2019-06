Fußball : Kuntz verzichtet bei EM auf Acht-Tore-Mann Teuchert

Natz-Schabs U21-Nationaltrainer streicht vier Spieler aus Aufgebot.

Zehn Tage vor dem EM-Auftaktspiel gegen Dänemark hat U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz vier Profis aussortiert. Der Schalker Cedric Teuchert, die Berliner Jordan Torunarigha und Lukas Klünter sowie Janni Serra von Hol­stein Kiel gehören nicht zum Aufgebot für die Europameisterschaft, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag bekannt gab. „Ein Trainer kann keine Entscheidung treffen ohne Bauchgefühl, und so war das insgesamt ein Sammelsurium von Fakten, die wir zusammengetragen haben“, begründete Kuntz die Entscheidung im Trainingslager in Natz-Schabs in Südtirol.