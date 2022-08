2. Liga : Kühne will HSV 120 Millionen Euro geben

Will noch einmal kräftig in den Hamburger SV investieren: Der Unternehmer und Mäzen Klaus-Michael Kühne Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg Klaus-Michael Kühne will noch einmal kräftig in den Hamburger SV investieren. Zugleich stellt der Multi-Milliardär und Unternehmer für die „finanzielle Unterstützung von 120 Millionen Euro“ allerdings mehrere Bedingungen, wie aus einer Mitteilung der Kühne Holding AG hervorging.

Unter anderen will der 85-Jährige seinen Anteil an der Fußball-AG des hanseatischen Zweitligisten von gut 15 auf 39,9 Prozent ausbauen. Zugleich strebt er mehr Einfluss und Macht auf Entscheidungen in der HSV AG an.