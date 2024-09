Fußball-Nationalmannschaft Kroos zu Rücktritten in DFB-Elf: „Chance für Neuordnung“

Für die ersten Partien nach dem Rückzug seiner ehemaligen Führungsspieler am 7. September in Düsseldorf gegen Ungarn und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande zum Start in die Nations League setzt Julian Nagelsmann auf ein verjüngtes Team. Dass der Bundestrainer nach dem EM-Aus das ambitionierte Ziel ausgerufen hat, 2026 Weltmeister werden zu wollen, hält Kroos für nachvollziehbar: „Es ist natürlich ein bisschen früh, so etwas zwei Jahre vorher zu sagen. Aber ich verstehe, was er bezwecken wollte. Er wollte den Aufschwung weitergeben, der zuletzt da war, und zum Ausdruck bringen, dass er hungrig ist.“