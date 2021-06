Fußball-EM : Kroatien und der ewige Luka Modric

Glasgow Die WM 2018 war das Turnier von Luka Modric. Der Mittelfeldstar von Real Madrid führte Kroatien bis ins Finale, wurde später auch zum Weltfußballer gekürt. Nach dem missglückten EM-Start soll er sein Team nun auf Achtelfinal-Kurs bringen. Eine Zukunftsfrage ist offen.

Beim 0:1 gegen England reichte ein guter Modric alleine nicht, er wirkte ohne passende Unterstützung im Kampf gegen die Three Lions etwas verloren. Gegen die Tschechen, bei denen Doppeltorschütze Patrik Schick von Bayer Leverkusen nach seinem Traumtor beim 2:0 gegen Schottland zum EM-Star avancierte, kündigte Dalic eine offensivere Herangehensweise als gegen Titelkandidat England an. Das dürfte Taktgeber Modric entgegenkommen.

Modric soll das Team dabei wieder so inspirieren, wie er es bei der WM 2018 in Russland tat. Der viermalige Champions-League-Sieger hatte die Kroaten damals ins Endspiel geführt, wurde trotz der 2:4-Finalniederlage gegen Frankreich zum besten Spieler der WM, Europas und der Welt gekürt. „Er ist für mich noch immer einer der besten Spieler der Welt. Er ist ein unglaublicher Spieler. Ich habe großen Respekt davor, was er in seiner Karriere alles erreicht hat“, sagte Hoffenheims Stürmer Andrej Kramaric der Deutschen Presse-Agentur. „Ein toller Spieler - einer der besten Mittelfeldspieler, die es jemals im Fußball gab.“