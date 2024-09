2. Fußball-Bundesliga Krise auf Schalke als Dauerzustand - Geraerts unter Druck

Der FC Schalke 04 findet keinen Weg aus der Dauerkrise. Schon früh in der Saison nimmt der Druck auf Trainer Karel Geraerts zu. Trotz eines Treuebekenntnisses von Sportdirektor Marc Wilmots für seinen belgischen Landsmann könnte es für den Coach nach dem nächsten Heimspiel am kommenden Freitag gegen Darmstadt 98 eng werden. Dass bis dahin etwas passiert, ist auch nach dem 0:2 (0:1) am Freitag bei Karlsruher SC unwahrscheinlich.