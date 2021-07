Sponsoren-Debatte : Kreise: DFB-Vertrag mit Lufthansa wird beendet

Ein Schild mit dem Logo des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hängt vor dem Eingang zur DFB-Zentrale in Frankfurt/Main. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

London Der Deutsche Fußball-Bund und die Lufthansa beenden ihre Partnerschaft. Gespräche mit einem möglichen Nachfolger hat es bereits gegeben - und das sorgt für Kritik. Im Fokus steht wieder die Debatte um die Menschenrechtslage in Katar.

Die deutschen Nationalspieler standen Arm in Arm auf dem Rasen, auf ihren schwarzen Shirts prangte in großen weißen Buchstaben die Botschaft Richtung Katar. „Human rights“ - Menschenrechte.

Gut dreieinhalb Monate nach der von der Mannschaft initiierten Aktion sorgen Berichte über Gespräche bezüglich einer möglichen Partnerschaft des Deutschen Fußball-Bundes mit der staatlichen Fluggesellschaft des international zuletzt wieder kritisierten WM-Gastgebers 2022 für Aufsehen. Passt der Kontakt nach Katar zur klaren Positionierung von Manuel Neuer, Leon Goretzka und Co.?

Konkrete Verhandlungen mit Qatar Airways wurden nach dpa-Informationen bislang nicht aufgenommen, die Fluglinie hatte den Kontakt zum DFB gesucht. Dass Qatar Airways im Gespräch ist, hatte zuerst die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. Wie auch die „Bild am Sonntag“ schrieb, hatte das DFB-Präsidium am vergangenen Donnerstag den Beschluss zum vorzeitigen Vertragsende mit dem bisherigen Partner Lufthansa zum 31. Dezember gefasst. Offiziell bestätigten dies weder der Verband noch die größte deutsche Fluggesellschaft, die eigentlich bis ins Jahr 2022 an Bord bleiben sollte.