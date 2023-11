Ausschreitungen Krawalle in Neapel: Eintracht-Fans zu Haftstrafen verurteilt

Zwischen Eintracht-Ultras, Napoli-Anhängern und Polizisten kam es vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 15. März zu heftigen Krawallen in der süditalienischen Stadt. Eintracht-Hooligans randalierten und warfen Gegenstände auf gegnerische Fans und die Polizei. Ein Polizeiauto wurde in Brand gesteckt, etliche Außenbereiche von Bars und Restaurants verwüstet. Die Eintracht-Ultras waren zuvor durch Neapel marschiert und hatten provozierende Gesänge gegen Napoli angestimmt.