WM-Qualifikation Krawalle bei Brasiliens Niederlage gegen Argentinien

Messi klagte in der ersten Halbzeit zweimal über Schmerzen im rechten Oberschenkel und musste behandelt werden. In der 78. Minute wurde er gegen Ángel Di María ausgewechselt. Die letzten Minuten spielte Brasilien in Unterzahl, nachdem der ehemalige Hoffenheimer Stürmer Joelinton nach einem Schlag gegen Rodrigo De Paul in der 81. Minute die Roten Karte gesehen hatte.