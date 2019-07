Meister startet : Kovac legt mit den Bayern neu los

München 44 Tage nach dem Gewinn des DFB-Pokals startet der FC Bayern als letzter der 18 Fußball-Bundesligisten in die Vorbereitung auf die neue Saison. Trainer Niko Kovac hat am Nachmittag (17.00 Uhr) eine öffentliche Übungseinheit auf dem Vereinsgelände angesetzt.

Dann wird der 47 Jahre alte Chefcoach erstmals auf dem Platz von Hansi Flick unterstützt. Der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw rückt als weiterer Co-Trainer in den Stab von Kovac. „Ich freue mich auf den Job, wieder mit Spielern zu arbeiten, und darauf, mit Niko zu arbeiten“, äußerte Flick vorab auf der Internetseite des Vereins. Der 54-Jährige trug von 1985 bis 1990 das Bayern-Trikot. Er wurde mit den Münchnern in dieser Zeit viermal deutscher Meister.

Am ersten Arbeitstag präsentiert der deutsche Rekordchampion zudem den teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte. Lucas Hernández kommt für 80 Millionen Euro von Atletico Madrid. Der Abwehrspieler stellt sich am Nachmittag (14.00 Uhr) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in der Allianz Arena der Öffentlichkeit vor. Nach einer Operation am Knie hofft der 23 Jahre alte französische Weltmeister bis zum Saisonstart im August „zu hundert Prozent“ fit zu werden.