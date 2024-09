2. Fußball-Bundesliga Kommt Raúl zurück? Schalke kommentiert Trainergerüchte

Der FC Schalke 04 kokettiert mit dem Gerücht über ein Interesse an Raúl als neuem Trainer. „Seitdem er hier war, höre ich immer seinen Namen, sobald jemand entlassen wird. Natürlich ist Raúl ein Name, der begeistert. Das ist normal, dass ihr euch automatisch mit dem Namen beschäftigt - und wir es vielleicht auch tun“, sagte Schalkes Kaderplaner Ben Manga am Dienstag. Manga bestätigte sogar, dass er zuletzt in Madrid gewesen sei. „Aber nicht wegen Raúl“, fügte der 50-Jährige an.