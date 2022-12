Sportpolitik : Kohlers Hilfsangebot an den DFB: Es geht um unseren Fußball

Kohlers Hilfsangebot an den DFB: Es geht um unseren Fußball

Berlin Der frühere Weltmeister Jürgen Kohler hat sein Hilfsangebot an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) erneuert.

„Es geht am Ende um unseren Fußball. Ich bin ein Kind der Bundesliga und habe viel erlebt. Und ich glaube, dass ich zu dem Thema das eine oder anderen sagen könnte, wenn es gewollt ist“, sagte Kohler in einem Interview von „ran“. Tags zuvor hatte er in der Sendung „Doppelpass“ bei Sport 1 erklärt, er könnte sich nach dem Rücktritt von Sportdirektor Oliver Bierhoff einen Job beim DFB vorstellen.