Fußball-Bundesliga : Modeste will zurück ins Rampenlicht

Köln Aus dem Hoffnungsträger des 1. FC Köln ist inzwischen ein Bankdrücker geworden.

Am 14. Dezember im Derby gegen Bayer Leverkusen stand der 31-Jährige letztmals in der Startelf des damaligen Schlusslichts. Modeste spielte unglücklich, wurde gegen Jhon Cordoba ausgewechselt. Der Kolumbianer traf zur Führung, Köln gewann das Spiel 2:0, feierte in den folgenden acht Partien sechs Siege – auch dank sieben weiterer Cordoba-Treffer. Doch Cordoba, vor knapp drei Jahren für 17 Millionen Euro als Ersatz für den kultisch verehrten Franzosen verpflichtet und zunächst als Fehleinkauf abgestempelt, fehlt im Spiel beim Tabellenletzten SC Paderborn an diesem Freitag (20 Uhr/DAZN) gelbgesperrt. Die Chance für Modeste?