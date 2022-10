Conference League : Köln droht Vorrunden-Aus: 0:2 in Belgrad

Köln droht Vorrunden-Aus: 0:2 in Belgrad

Belgrad Alle Hoffnungen auf einen Auswärtscoup erweisen sich als Wunschdenken. Wie schon vor einer Woche verliert Köln gegen Belgrad. Das minimiert die Chancen auf die K.o.-Runde in der Conference League.

Selbst der ansonsten heißblütige Steffen Baumgart wirkte emotionslos wie selten. Den tristen Auftritt seiner Kölner Mannschaft beim 0:2 (0:1) in Belgrad verfolgte der Fußball-Lehrer über weite Strecken ohne leidenschaftliche Gesten und großen Bewegungsradius. Denn zu seinem Leidwesen war sein Team abgesehen von der Schlussphase zu harmlos.

Ohne die Unterstützung der eigenen Fans, die nach den Ausschreitungen von Nizza auf Geheiß der UEFA fehlten, erlitten die Kölner im Kampf um das Achtelfinale in der Conference League einen weiteren Rückschlag. Die Chancen auf die K.o.-Runde sind damit nur noch gering.

Wie schon beim 0:1 daheim gegen Belgrad und beim 2:5 im Liga-Derby bei Borussia Mönchengladbach mussten die Kölner ihrer anhaltenden Personalnot Tribut zollen. Vor etwa 15.000 Zuschauern in der serbischen Hauptstadt besiegelten die Partizan-Torschützen Fousseni Diabaté (15. Minute) und Ricardo Gomez (52.) die dritte Niederlage binnen einer Woche.

„Wir schlagen uns selbst“

„Wir schlagen uns selbst - und das zum wiederholten Mal. Das tut doppelt weh“, klagte Baumgart bei RTL+ mit Verweis auf kapitale Abwehrfehler seines Teams. Mit sorgenvollem Blick fügte der Coach an: “Es ist momentan eine schwierige Phase für uns. Wir müssen schauen, dass wir einen klaren Kopf behalten.“ Ähnlich niedergeschlagen war Pechvogel Timo Hübers, der das 0:1 durch einen missratenen Klärungsversuch eingeleitet hatte: „Wir hatten zu viele Unsauberkeiten drin und haben über lange Zeit nicht das gespielt, was wir uns vorgenommen hatten. So fahren wir enttäuscht nach Hause.“