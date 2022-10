Debatte über Elite-Liga : Köln-Coach Baumgart über Super League: Nur Frage der Zeit

Köln Steffen Baumgart rechnet damit, dass die umstrittene Super League im Fußball kommt.

„Die Debatte um die Super League nimmt Fahrt auf, die Debatte ums Abschaffen von 50 plus 1 - wir diskutieren das alles so lange, bis wir es haben. Ich glaube: Es ist nur eine Frage der Zeit“, sagte der Trainer des Bundesligisten 1. FC Köln im Interview der „Süddeutschen Zeitung“ und ergänzte: „Die, die so eine Liga durchsetzen wollen, egal wie sich das Ganze am Ende schimpft, ob Superleague oder sonst wie, die werden einen Weg finden.“