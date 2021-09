Deutscher Fußball-Bund : Koch und Peters auf DFB-Werbetour: „Kein Sanierungsfall“

Frankfurt/Main Der DFB steht derzeit vor allem durch den Neustart der Nationalmannschaft unter Hansi Flick in der Öffentlichkeit. Hinter den Kulissen wird aber weiter um die Zukunft des Verbandes auf Funktionärs- und Verwaltungsebene gerungen.

Koch wehrte sich am Samstag beim Verbandstag des Hessischen Verbandes in Frankfurt/Main in seiner Rede gegen die Kritik am DFB, die auch auf Peters am Sonntag im „Doppelpass“ einprasselte. Beide betonten, dass beim DFB auch „viel Gutes“ getan werde, vor allem an der Basis. „Leider ist das Bild des DFB in diesen Tagen in der Öffentlichkeit kein gutes, sicher sehen das viele von Euch so. Auch ich sehe das so“, sagte Koch. „Aber es ist beileibe nicht so, wie es gerne pauschal nach außen getragen und medial verbreitet wird.“