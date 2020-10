2. Liga : Kiel erobert die Tabellenspitze zurück - HSV weiter auf Kurs

Düsseldorf Kiel souverän an der Spitze, Nord-Rivale Hamburg in Lauerstellung - der Norden dominiert die 2. Liga. Paderborn schafft ersten Saisonsieg.

Mit dem 2:0 (1:0) bei den Würzburger Kickers zogen die Kieler wieder am HSV vorbei, dem am Tag zuvor mit dem glücklichen 1:0 (1:0) bei der SpVgg Greuther Fürth der dritte Sieg in Serie gelungen war. Damit bleibt der HSV das einzige Team mit makelloser Bilanz, hat allerdings eine Partie weniger als die Konkurrenten absolviert. Auf den dritten Rang verbesserte sich Erzgebirge Aue nach dem 2:1 (0:0) über den 1. FC Heidenheim.

Dagegen musste Mitfavorit Hannover einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Nach dem 0:1 (0:1) beim SC Paderborn verpassten die Norddeutschen den Sprung auf Rang zwei und verhalfen dem Bundesliga-Absteiger aus Ostwestfalen zum ersten Saisonsieg. „Wir haben für unseren Geschmack in den ersten 55. Minuten nicht das Spiel absolviert, was wir uns vorgestellt hatten. Es hat der Mut gefehlt“, sagte Hannover Trainer Kenan Kocak. Steffen Baumgart hingegen war total zufrieden. „Am Ende sind wir einfach froh und glücklich, dass wir das Ding über die Ziellinie gebracht haben“, sagte der SCP-Coach.

Ein großer Sprung von Platz acht auf drei gelang Aue. Treffer von Malcolm Cacutalua (54.) und Pascal Testroet (79.) ebneten den Weg zum zweiten Saisonsieg. Auch der späte Elfmetertreffer von Tobias Mohr (87.) brachte den Erfolg nicht mehr in Gefahr. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Regensburger auf Rang drei vorrücken. Am Ende mussten sie sich jedoch trotz einer 2:0-Führung mit einem 2:2 in Düsseldorf begnügen. Kenan Karaman (81.) und Rouwen Hennings (86.) wendeten die nächste Schlappe für den Bundesliga-Absteiger ab.