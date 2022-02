2. Liga : Karlsruhe nach Niederlage gegen Sandhausen im Abstiegskampf

Pascal Testroet brachte Sandhausen in Karlsruhe in Führung. Foto: Uli Deck/dpa

Karlsruhe Der Karlsruher SC hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten.

Schon in der Anfangsphase präsentierten sich die Gäste selbstbewusst. Zunächst war an KSC-Schlussmann Marius Gersbeck aber noch kein Vorbeikommen. Testroet scheiterte doppelt (15./19.). Die Hausherren, bei denen Werder Bremens Leihspieler Benjamin Goller sein Debüt feierte, warteten erst einmal ab. Im ersten Heimspiel nach der Corona-Zwangspause setzte Marc Lorenz den ersten Akzent. Er scheiterte an der Latte. Auf der Gegenseite machte es Testroet besser und traf kurz vor dem Pausenpfiff.