Europa League : Kantersieg in Nantes: Freiburg zieht in K.o.-Phase ein

Kantersieg in Nantes: Freiburg zieht in K.o.-Phase ein

Nantes Trainer Christian Streich kehrt nach überstandener Corona-Infektion zum Europa-League-Spiel in Nantes zurück auf die Trainerbank - und darf über das vorzeitige Weiterkommen jubeln.

Bei der Rückkehr des zuletzt krank fehlenden Trainers Christian Streich gewann der Sport-Club am Donnerstag mit 4:0 (1:0) beim französischen Pokalsieger FC Nantes und qualifizierte sich vorzeitig für die K.o.-Phase der Europa League. Und fast noch wichtiger: Freiburg tankte für das Gipfelduell am Sonntag beim FC Bayern München weiter Selbstvertrauen.

„In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, wir haben uns reingearbeitet“, sagte Mittelfeldspieler Nicolas Höfler: „Wir sind froh, dass es so gut läuft und reiten die Welle so lange es geht.“ Die Tore erzielten Lukas Kübler (26.), Michael Gregoritsch (71.) und Woo-Yeong Jeong (87.), außerdem fälschte Jean-Charles Castelletto den Ball nach einem Schuss von Kevin Schade ins eigene Tor (82.) ab.

Durch den vierten Sieg im vierten Vorrundenspiel sind die Freiburger in der Gruppe G nicht mehr von den ersten zwei Plätzen zu verdrängen und voll auf Kurs Gruppensieg, der mit dem direkten Einzug ins Achtelfinale belohnt wird. Als Zweiter müsste der SC zunächst in die Zwischenrunde. Damit überstehen die Freiburger zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Gruppenphase, in der sie bei ihrer Premiere auf europäischer Bühne in der Saison 2013/14 noch gescheitert waren. Beim elften Spiel ohne Niederlage hatte der Bundesliga-Zweite anfangs aber auch Glück, Nantes scheiterte zweimal am Torgestänge.