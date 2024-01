Fußball Kaltz: Beckenbauer „Aushängeschild des deutschen Fußballs“

Nach seiner Station bei New York Cosmos war das deutsche Fußballidol Beckenbauer zum Hamburger SV gewechselt. Dort spielte er gemeinsam mit Abwehrspieler Kaltz, der für seine Bananenflanken bekannt war. „Wir waren 1980 begeistert, als er von New York Cosmos zum HSV kam. Es hieß erst, das ist ein Werbegag. Doch dann war er da. Und wir sind mit ihm in der Saison darauf Meister geworden.“