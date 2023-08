2. Bundesliga Kaiserslautern will in Paderborn nachlegen

Beim Erfolg gegen Elversberg am vergangenen Freitag drehte seine Mannschaft zwar in der Schlussphase noch die Partie zu ihren Gunsten, offenbarte aber vor allem in der Defensive erhebliche Schwächen. „Wir haben nach dem Spiel auf ein paar Problematiken hingewiesen und in dieser Woche an Dingen wie Zweikampfverhalten, Abstimmung und Kompaktheit gearbeitet. Ich bin guter Dinge, dass die Mannschaft das schon in Paderborn besser macht als letzte Woche“, sagte Schuster.