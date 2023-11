2. Liga Kaiserslautern trennt sich von Trainer Schuster

Mit einem dicken Dankeschön an die Fans und auch mit Stolz verabschiedete sich Schuster vom FCK. „Über den Betzenberg wird in Fußball-Deutschland wieder mit Respekt und Anerkennung gesprochen“, schrieb der bisherige Trainer in einer Botschaft an die Anhänger des Traditionsclubs. „Darauf könnt ihr stolz sein. Und das macht auch uns stolz. Deshalb können wir sagen: Es war eine geile Zeit. Eine geile Zeit mit euch!“