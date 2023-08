2. Liga Kaiserslautern holt Aremu vom FC St. Pauli

Kaiserslautern · Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat Afeez Aremu vom Liga-Konkurrenten FC St. Pauli verpflichtet. Das teilten die Pfälzer am Mittwoch mit. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung von 70 Erstligaspielen in Nigeria, 30 Erst- und 25 Zweitligaspielen in Norwegen und 54 Einsätzen für St. Pauli in der 2. Bundesliga mit auf den Betzenberg.

23.08.2023, 19:03 Uhr

Afeez Aremu lächelt in die Kamera. Foto: Christian Charisius/dpa

„Afeez ist ein sehr zweikampfstarker Defensivspieler, der viel Athletik und Dynamik mitbringt und daher sehr gut zu unserer Spielidee passt. Er wird den Konkurrenzkampf im Mittelfeld nochmal beleben“, begründete FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen die Verpflichtung. Über die Details des Vertrages teilten die Roten Teufel nichts mit. © dpa-infocom, dpa:230823-99-934372/3

