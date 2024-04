Fußball-Legende „Kaiser“ Beckenbauer soll Bronzestatue erhalten

Franz Beckenbauer soll vor der Münchner Allianz Arena eine Statue bekommen. Im Andenken an die am 7. Januar dieses Jahres verstorbene deutsche Fußball-Legende soll auf einem Sockel in Form der bayerischen Raute der „Kaiser“ in 1,5-facher Lebensgröße in einer eleganten Pose als Dirigent des Spiels in Bronze gegossen werden.