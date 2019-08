Fußball : Ein gewaltiger Vertrauensvorschuss

München Oliver Kahn wird der starke Mann beim FC Bayern. Er steigt am 1. Januar 2020 ein und erhält einen Fünf-Jahres-Vertrag.

„Titan“ Oliver Kahn soll bei seiner spektakulären Bundesliga-Rückkehr wieder eine Ära beim FC Bayern München prägen. Diesmal aber nicht in kurzen Sporthosen und mit Handschuhen, sondern in Sakko und Hemd. Mehr als elf Jahre nach seinem Abschied aus dem Tor des deutschen Fußball-Rekordmeisters bekommt der 50-Jährige vom 1. Januar 2020 an einen Platz in der Chefetage. Nach zwei Jahren als Vorstandsneuling soll er dann den Posten als Bayern-Boss des am 31. Dezember 2021 ausscheidenden Karl-Heinz Rummenigge übernehmen. Der Fünf-Jahres-Vertrag für Kahn ist ein gewaltiger Vertrauensvorschuss.