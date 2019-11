Saarlandliga : Julian Fricker schnürt einen Dreierpack

JÄGERSBURG/HOMBURG Fußball-Saarlandliga: FSV Jägersburg war als Sieger in Torlaune, der FC Homburg 2 holt daheim nur einen Punkt.

Der FC Homburg II muss dagegen noch zwei Mal ran. Zunächst steht am kommenden Sonntag um 15.15 Uhr das Heimspiel gegen den VfL Primstal an, ehe man am Samstag, 7. Dezember, um 14 Uhr zum Jahresfinale bei Borussia Neunkirchen gastiert. Am Samstag hatte es für die Homburger zu Hause gegen die FSG Ottweiler-Steinbach ein 2:2 gegeben. In der ausgeglichenen ersten Hälfte traf Gästespieler Eloy Michel Campos Alcantara zum 0:1 (15.). Nach der Pause bereitete Sven Görgen den Ausgleich von Valdrin Dakaj vor (51.). Im Anschluss an einen Freistoß von Sven Sökler legte Niklas Doll nach (65.). Auf der Gegenseite ließ Peter Lieder das 2:2 folgen (67.). „Am Ende war es ein gerechtes Ergebnis. Die erste Halbzeit haben wir es nicht gut gemacht. Wir hatten einige Umstellungen im Team, was man schon gemerkt hat``, erklärte Homburgs Trainer Andreas Sorg und ergänzte: „Nachher sind wir verdient mit 2:1 in Führung gegangen. Im Anschluss an eine Ecke konnten wir aber den Ball mehrfach nicht klären und haben noch das 2:2 kassiert. Schade, wir hätten natürlich gerne heute den dritten Sieg in Folge eingefahren, aber es sollte einfach nicht sein.“ Es bleibt also dabei, dass sich die Homburger auf eigenem Platz weiterhin sehr schwer tun, während es auswärts bislang richtig gut gelaufen ist.