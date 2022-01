2022 in Katar : Jubel in Teheran: Iran vorzeitig für WM qualifiziert

Teheran Eisige Kälte und Schneeregen haben die iranischen Fußball-Fans nicht von Jubelfeiern in Teheran nach der vorzeitig gesicherten WM-Teilnahme abhalten können.

Den Treffer zum Heimerfolg gegen Irak, den viele in Parkanlagen und Cafes verfolgten, erzielte Mehdi Taremi vom FC Porto in der 48. Minute vor nur 10.000 zugelassenen Zuschauerinnen und Zuschauern wegen der Corona-Pandemie im Azadi-Stadion. Zum zweiten Mal in der iranischen Fußballgeschichte durften auch Frauen in das riesige Stadion.