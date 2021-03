Fußball-Europameisterschaft : Johnson: Zusätzliche EM-Spiele in Großbritannien möglich

Johnson: Zusätzliche EM-Spiele in Großbritannien möglich

Kann sich mehr Spiele der Fußball-EM in Großbritannien vorstellen: Premierminister Boris Johnson. Foto: Paul Grover/daily telegraph pool/AP/dpa

London Der britische Premierminister Boris Johnson hat angeboten, mehr Spiele der Fußball-Europameisterschaft diesen Sommer in seinem Land auszutragen.

„Wir sind Gastgeber der Euro. Wir tragen Halbfinalspiele aus und das Finale“, sagte Johnson der Zeitung „The Sun“. Mit Blick auf die Europäische Fußball-Union UEFA sagte er: „Falls es irgendwelche anderen Spiele gibt, die ausgerichtet werden sollen, sind wir gewiss dazu bereit.“ Wegen der andauernden Probleme durch die Coronavirus-Pandemie wird über Alternativ-Modelle für die Europameisterschaft debattiert. In Großbritannien hat bisher mehr als ein Drittel der Erwachsenen eine erste Corona-Impfung erhalten.

Die UEFA hatte zuletzt mitgeteilt, sie halte an dem Modell fest, die um ein Jahr verlegte EM in zwölf Städten in zwölf Ländern auszutragen. Ein Sprecher Johnsons hatte vergangene Woche betont: „Wir konzentrieren uns auf die Spiele, die wir im Vereinigten Königreich austragen sollen.“