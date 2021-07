Fußball-EM : Italiens Mancini: „Im Finale zu stehen, reicht uns nicht“

London Italiens Fußball-Nationaltrainer Roberto Mancini ist schon vor dem EM-Endspiel gegen England stolz auf seine Mannschaft, will sich damit aber nicht zufrieden geben.

„Im Finale zu sein, ist ein schönes Ziel. Aber das reicht uns nicht“, sagte der 56-Jährige vor der Partie gegen England am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) im Londoner Wembley-Stadion „uefa.com“. „Ich bin stolz auf das, was die Jungs geschafft haben. Das war nicht leicht. Wir haben vom ersten Tag an daran geglaubt“, so der Coach, der das Team nach der verpassten WM 2018 übernommen und neu aufgestellt hatte.