Fußball : Diese Nacht war „eine Schande für den Fußball“

London Die SZ hat internationale Pressestimmen zu den Vorfällen am Montagabend in der EM-Qualifikation zusammengestellt.

The Guardian (England): „Willkommen in der neuen Welt. Wir haben ein Fußballspiel erwartet. Was wir bekommen haben, war ein miserables Ereignis in einer miserablen Nacht in einem miserablen Stadion vor einem miserablen Hintergrund von Beschuldigungen und bösem Blut. Am Ende hat sich das kein bisschen wie ein Sportereignis angefühlt. Es fühlte sich an wie eine offene Wunde, ein Angriff auf die grundlegende Idee von Nationen, die zusammenkommen.“

Daily Mirror (England): „Das Traurige daran ist, dass niemand sich an den Fußball erinnern wird. Alle werden sich an eine Nacht erinnern, die eine Schande für den Fußball war.“

The Sun (England): „Eine Umgebung wie diese, eine giftige Mischung aus schändlichen und beschämenden Beschimpfungen und Gesängen, ist nicht das, woran man sich bei einem Fußballspiel erinnern sollte.“

The Independent (England): „Es war ein Abend mit hässlichen, beispiellosen Szenen in Sofia, der so viele aktuelle Probleme im Fußball und in der Gesellschaft zur Schau gestellt hat, der sich jedoch als Meilenstein für die Zukunft erweisen könnte.“

Marca (Spanien): „Das Beste für England war der Sieg, der die Niederlage gegen Tschechien am Freitag korrigiert hat. Die Manschaft von Gareth Southgate kann trotz der vergeblichen rassistischen Versuche eines Teils des Publikums lächeln.“

El Mundo (Spanien): „Aus irgendeinem Grund war die Uefa der Ansicht, dass die Schließung von Teilen des Vasil-Levski-Nationalstadions in Sofia für zwei Spiele wegen rassistischer Parolen der bulgarischen Fans gegen Tschechien genug Strafe sei. Und dass das Platzieren einiger Plakate mit dem Motto Respekt verhindern würde, dass es sich wiederholt. Überraschenderweise hat es nicht funktioniert.“