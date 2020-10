Fußball-Weltverband : Infantinos reines Gewissen - FIFA-Boss weist Vorwürfe zurück

Berlin Gianni Infantino weist die Vorwürfe der Schweizer Behörden erneut zurück. Der FIFA-Präsident ist sich seiner Sache sicher. Über sein Wirken an der Spitze des Fußball-Weltverbandes hat er Positives zu berichten.

In zwei großen Interviews, den Bildern zufolge geführt in lockerer Atmosphäre im FIFA-Hauptsitz in Zürich, räumt der 50-Jährige zudem etliche Themen des Weltfußballs ab - viel Selbstkritik ist nicht dabei. „Zehnmal am Tag“ bereue er zwar die Wahl an die Spitze des Fußball-Weltverbandes vor bald vier Jahren. „Aber hundertmal sage ich mir, wie toll dieser Job ist.“