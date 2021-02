2. Liga : In Kiel ist der Aufstieg kein Tabu mehr

Kiel Der HSV und Holstein Kiel liegen punktgleich ganz oben in der 2. Liga. Bei den Hanseaten hat das jeder erwartet. Aber bei den Kielern? Nun will der Außenseiter mehr. Auch Bochum und Fürth mischen kräftig mit.

„Man muss ganz klar in meinen Augen davon reden. Wir haben jetzt 42 Punkte, so viele hatten wir, glaube ich, in der gesamten letzten Saison geholt. Wir sind jetzt unter den Top 4 da oben drin. Da kann es nur heißen, dass man unter die Top 3 oder am besten unter die Top 2 kommt“, sagte Torjäger Janni Serra dem NDR nach dem 1:0 (0:0)-Arbeitssieg über die Würzburger Kickers.