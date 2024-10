Conference League „In den Geschichtsbüchern“ - Heidenheims erfolgreiches Debüt

Auch wegen der kommenden Aufgabe in der Fußball-Bundesliga hatte Schmidt ganz anders als zuletzt beim 2:0 in Mainz aufgestellt und sieben Wechsel in der Startelf vorgenommen. Dennoch standen am Ende nach Toren von Adrian Beck und Paul Wanner drei Punkte zu Buche. Darüber sei man „super happy“, sagte Verteidiger Tim Siersleben. „Es ist schon ein besonderes Spiel gewesen. Auch für den ganzen Verein. Das wird ewig in den Geschichtsbüchern stehen.“