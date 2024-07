Fußball Icon League von Toni Kroos und Elias Nerlich startet bald

In Deutschland geht die nächste Kleinfeld-Liga an den Start. Anfang September soll die Icon League von Ex-Nationalspieler Toni Kroos und Streamer Elias Nerlich mit ihrem Spielbetrieb beginnen. „Es war in den vergangenen Monaten sehr viel Arbeit, The Icon League zu entwickeln, aber ich freue mich, wenn wir allen zeigen können, was wir geschaffen haben“, sagte Kroos. Der 34-Jährige hatte seine aktive, sehr erfolgreiche Fußballkarriere Anfang Juli nach dem EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen Spanien beendet.