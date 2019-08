Fußball : Hummels und Hazard sind fit für DFB-Pokal-Auftakt

Düsseldorf Auch nach der guten Vorstellung im Supercup ist die erste Hürde im DFB-Pokal für Borussia Dortmund kein Selbstläufer. Schon im Vorjahr hatten Axel Witsel und Marco Reus mit ihren Treffern dem BVB erst in letzter Minute das Weiterkommen beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth gesichert.

Trainer Lucien Favre erinnert daher vor der Partie gegen den Drittligisten KFC Uerdingen an diesem Freitag (20.45 Uhr/Sky und Sport1) in Düsseldorf an die Stärken des Gegners. „Uerdingen hat viele erfahrene Spieler. Wir müssen top vorbereitet sein“, warnte er.