Fußball-WM 2022 in Katar : Human Rights Watch: Mehr Druck von DFB und FIFA auf Katar

Berlin Mit den Spielen gegen Liechtenstein und Armenien endet für die Nationalmannschaft die WM-Qualifikation. Das Ticket für Katar ist schon gesichert. Zwangsläufig rücken die Bedingungen im Gastgeberland wieder in den Fokus. Experten fordern eine klare Haltung vom DFB.

Mit den Spielen gegen Liechtenstein am Donnerstag in Wolfsburg und in Armenien am folgenden Sonntag endet für die Nationalmannschaft die WM-Ausscheidungsrunde. Die Teilnahme an der Endrunde in Katar vom 21. November bis 18. Dezember 2022 ist als Gruppensieger geschafft. Bei den ersten drei Qualifikationsspielen im März hatten sich die DFB-Stars mit Aktionen vor dem Anpfiff für universelle Menschenrechte eingesetzt und die Bedingungen für Gastarbeiter in Katar kritisiert.