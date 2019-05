2. Liga : HSV-Wunschtrainer Hecking: „Wirklich sehr, sehr glücklich“

Hamburg Als Kind war er Fan des Hamburger SV, nun ist Dieter Hecking im gesetzten Trainer-Alter der neue Hoffnungsträger des strauchelnden Traditionsclubs.

Dass man sogar bei Erfolg einen Verein verlassen muss, hat Hecking in der gerade abgelaufenen Saison selbst erlebt. Nach zweieinhalb Jahren bei Borussia Mönchengladbach musste er ein Jahr vor Vertragsende seinen Posten räumen. Trotz Platz fünf und dem Erreichen der Europa League hatte der Bundesligist schon früh in der Rückrunde entschieden, sich von ihm am Saisonende zu trennen. „Über das Ende war ich nicht glücklich“, gestand er.

Hecking bewies in der Vergangenheit, dass er kriselnde Mannschaften wieder aufbauen und zu Erfolgen führen kann. Sein größter Sieg als Trainer war der Gewinn des DFB-Pokals 2015 mit dem VfL Wolfsburg im Finale gegen Borussia Dortmund. Doch an Titel braucht er beim HSV derzeit kaum zu denken. „Es ist der Reiz, nicht wieder das zu machen, was man so oder so machen könnte, sondern was zu machen, was aus der Reihe fällt“, beschrieb er seine Motivation, dennoch zum HSV in die 2. Bundesliga zu gehen. „Das ist mir lieber als Beamtenfußball, wo ich nur verwalte. Hier kann ich gestalten.“ Seine erste Aufgabe wird nun sein, eine neue Mannschaft zu gestalten.