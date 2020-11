2. Liga : HSV verlängert bis 2023 mit Sportvorstand Jonas Boldt

Hamburg Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sportvorstand Jonas Boldt um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

Der 38-jährige Boldt, dem in den vergangenen Wochen Kontakte unter anderem zur AS Rom nachgesagt worden waren, freute sich über die Einigung: „Der Aufsichtsrat hat deutlich gemacht, wie er die Entwicklung in meiner bisherigen Amtszeit betrachtet und bewertet. Es steht außer Frage, dass wir noch ganz am Anfang eines langwierigen Entwicklungsprozesses stehen, den beide Seiten gerne weiter miteinander beschreiten wollen.“ Er wolle mit seinem Team weitere Beiträge zur positiven Entwicklung des Zweitliga-Spitzenreiters leisten, betonte er.