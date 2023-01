2. Liga : HSV schlägt Braunschweig - Sandhausen siegt in Bielefeld

HSV schlägt Braunschweig - Sandhausen siegt in Bielefeld

Hamburg Der Hamburger SV hat seine Pflichtaufgabe im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga mit einiger Mühe gelöst.

Der Tabellenzweite gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig 4:2 (2:1). Liga-Toptorschütze Robert Glatzel, der gegen die Niedersachsen seinen zwölften und 13. Saisontreffer erzielte, hatte die Hanseaten schon in der dritten Minute in Führung gebracht.