2. Liga HSV-Probleme auch mit Baumgart größer

„Natürlich ist es eine Veränderung von Tim zu Steffen“, sagte Abwehrmann Sebastian Schonlau und offenbarte dann das ganze Dilemma: „Ich glaube, wir verändern gerade - besonders in unserem Offensiv-Spiel - gar nicht so viel.“ Tatsächlich spielten die Hamburger in Düsseldorf das, was sie unter Walter eingeimpft bekamen - auch weil der frühere HSV- und jetzige Fortuna-Coach Daniel Thioune dem Gegner bewusst den Ball überließ. „Allerdings in Räumen, die für uns irrelevant waren“, merkte Thioune an. Und dessen Kollege Baumgart zeigt sich bei seinem Ansatz wenig kompromissbereit.