2. Liga HSV patzt auch im Nordderby - Später Sieger im Kellerduell

Feiern durfte auch Eintracht Braunschweig: In einer dramatischen Schlussphase des Kellerduells gegen den VfL Osnabrück lagen die Braunschweiger zweimal in Führung, mussten jedoch spät noch das 2:2 hinnehmen - ehe Eintrachts Ermin Bicakcic in der achten Minute der Nachspielzeit der Siegtreffer zum 3:2 (1:1) gelang. Braunschweig schob sich mit dem zweiten Saisonsieg in der Tabelle wieder an Osnabrück vorbei auf Rang 17.