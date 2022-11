2. Liga : HSV hat ein Problem: Vuskovic unter Dopingverdacht

Hamburg Doping im deutschen Profi-Fußball? Es gibt einen Verdachtsfall beim Hamburger SV. Gegen Innenverteidiger Mario Vuskovic wird ermittelt. Welche Folgen hat das für den Spieler - und für den HSV?

Zwei Stunden nach dem Spiel schockten DFB und Verein mit einer Mitteilung, die es in sich hat: Gegen Profi Mario Vuskovic hat der DFB ein Verfahren wegen Dopingverdachts eingeleitet.

Der 20 Jahre alte Innenverteidiger ist bei einer Trainingskontrolle am 16. September positiv auf die Substanz Erythropoetin (Epo) getestet worden. „Wir haben Mario Vuskovic vorerst aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen, um Schaden von ihm sowie dem Club fernzuhalten“, teilte der Verein mit. Sein Fehlen im Spiel gegen Sandhausen war zuvor mit „privaten Gründen“ erklärt worden.

Vorerst ein Verdachtsfall

Die Mannschaft ist am Sonntagmorgen zu einer neuntägigen Trainings-, Wettkampf- und Freizeitreise nach Kalifornien aufgebrochen - ohne Vuskovic. Der hat die Öffnung der B-Probe beantragt und bereitet eine Stellungnahme vor. So lange ist die Causa Vuskovic ein Verdachtsfall.

Doping-Experten ist allerdings nicht bekannt, das Epo in der Vergangenheit ins Essen gemischt oder unwissentlich mit Medikamenten zur Behandlung irgendwelcher Erkrankungen eingenommen wurde. „Das Regelwerk unterscheidet in spezifische und nichtspezifische Substanzen und Methoden. Bei den im Regelwerk genannten spezifischen Substanzen und Methoden handelt sich um solche, bei denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ein Athlet, eine Athletin sie für andere Zwecke als zur Leistungssteigerung anwendet“, sagte eine Nada-Sprecherin. „Bei nichtspezifischen Substanzen ist diese Wahrscheinlichkeit niedriger. Epo fällt unter die nichtspezifischen Substanzen.“ Nachdenklich stimmt: In Ausdauersportarten wurde Epo fast ausschließlich zur Leistungssteigerung verwendet.