Fußball Homosexualität im Fußball: Wie divers sind wir wirklich?

„Gerade bei Schmähungen des Gegners berufen sich leider sogar fortschrittliche Fans auf scheinbare Traditionen in den Kurven“, sagte Peter. Ein Problem, das der Fußball jedoch nicht exklusiv hat. Generell, so der Vorsitzende der Fan-Organisation, sei „das Thema Homophobie trotz aller Bemühungen gerade in der Sportwelt längst nicht ausgeräumt.“ Auch zehn Jahre nach Hitzlspergers Coming-out nicht.