Erstes Spiel im Waldstadion : Homburg spielt unentschieden gegen Ulm – in letzter Sekunde

Homburg. Erstmals seit über einem Jahr fand am Freitagabend im Homburger Waldstadion ein Fußballspiel vor Zuschauern statt. 1520 folgten dem Ruf des FC Homburg zu dessen Heimauftakt in die Regionalligasaison gegen den SSV Ulm.

„Wir werden alles geben, um die drei Punkte einzusammeln“, hatte Timo Wenzel vor der Partie versprochen. In der ersten Halbzeit musste der Homburger Cheftrainer, der nach seiner Roten Karte bei der 0:1-Niederlage in Offenbach das Spiel von der Tribüne aus verfolgen musste, dann aber mit ansehen, dass das, was seine Mannschaft anbot, gegen den Ulmer Mitfavoriten auf die Meisterschaft zu wenig war. Nachdem die Partie eine knappe halbe Stunde lang auf ausgeglichenem Niveau, aber ohne zwingende Torchancen hin und her ging, erspielten sich die Gäste ein Übergewicht, das Tobias Rühle in der 38. Minute mit dem 1:0 für die Ulmer Spatzen veredelte. Danach passierte nicht mehr viel in den beiden Strafräumen, so dass es mit der Ein-Tor-Führung für die Gäste in die Kabinen ging.