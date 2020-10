Spektakuläres Marceta-Tor aus rund 50 Metern : SV Elversberg schlägt Homburg in packendem Saarderby

Packendes Saarderby FC 08 Homburg gegen SV 07 Elversberg. Im Bild Homburgs Marco Hingerl und Elversbergs Patryk Dragon. Foto: Andreas Schlichter

Homburg Das Regionalliga-Derby zwischen dem FC Homburg und der SV Elversberg am Samstag war lange eine Partie auf Augenhöhe. Am Ende war der knappe 2:1-Sieg für die SVE vor allem aufgrund der besseren Chancen in der Schlussviertelstunde aber verdient.

In der ersten Viertelstunde bestimmten die Gäste das Geschehen auf dem Rasen, ohne dabei allzu viel Gefahr vor dem gegnerischen Tor zu erzeugen. In der 15. Minute stellte dann Damjan Marceta den Spielverlauf auf den Kopf. Der Homburger Stürmer war auf Höhe der Mittellinie, als er sah, dass Frank Lehmann ziemlich weit vor seinem Tor stand. Marceta dachte nicht lang nach und überwand den SVE-Schlussmann mit einem Heber aus rund 50 Metern, der sich punktgenau unter die Querlatte des Elversberger Gehäuse senkte – 1:0 für den FCH. Nun entwickelte sich ein attraktives Fußballspiel zweier ebenbürtiger Gegner. Fünf Minuten nach dem Führungstreffer hatte Marceta die Chance, die Führung der Hausherren auszubauen, verpasste mit seiner Direktabnahme aber knapp das Elversberger Tor. Eine Minute später versuchte es FCH-Kapitän Patrick Lienhard aus der Distanz, traf aber nur das Außennetz.

Danach waren die Gäste wieder an der Reihe. In der 23. Minute flog ein abgefälschter Schuss von Manuel Feil noch knapp am Homburger Tor vorbei. Nur eine Minute später nutzte dann Sinan Tekerci einen Fehler in der Homburger Hintermannschaft und schloss per Flachschuss zum 1:1 ab. In der Folge hatten beide Mannschaften weitere Torgelegenheiten.

Da diese allerdings ungenutzt blieben, ging es mit dem 1:1 in die Halbzeitpause.