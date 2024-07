3. Liga Hohe Strafe für Hansa nach Fanvergehen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) hat den künftigen Drittligisten FC Hansa Rostock wegen unsportlichen Verhaltens seiner Fans in neun Fällen mit einer Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro belegt. Davon kann der Verein bis zu 100.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis Ende des Jahres nachzuweisen wäre, wie es hieß. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt. Dieses ist damit rechtskräftig.