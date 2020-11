Europa League : Hoffenheim reist zu Ein-Tages-Trip nach Liberec

Zuzenhausen Die Europa-League-Partie im von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Tschechien gerät für die TSG 1899 Hoffenheim zu einem Ein-Tages-Trip.

Der Fußball-Bundesligist fliegt erst am Donnerstag-Vormittag von Mannheim nach Bautzen und reist von dort später weiter zum vierten Gruppenspiel beim FC Slovan Liberec (18.55 Uhr/DAZN). „Bei dem Ausblick auf unsere vielen Reisen bin ich ganz dankbar darüber, nicht noch eine Übernachtung im fremden Bett zu haben“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, bestritt die TSG auch das Abschlusstraining am Mittwoch in Zuzenhausen.