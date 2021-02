Europa League : Hoffenheim kuriose Premiere gegen Molde in Villarreal

Hoffenheim kuriose Premiere gegen Molde in Villarreal

Villarreal Ohne Top-Stürmer Kramaric, aber mit ganz viel Selbstvertrauen reist die TSG Hoffenheim zu ihrem ersten K.o.-Spiel im Europapokal. Mit Außenseiter Molde haben die Kraichgauer ein günstiges Los erwischt.

Was am Donnerstag (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) aber im spanischen Villarreal folgt, ist für den Bundesliga-Club aus dem Kraichgau ein Novum: Er hat in der Europa League erstmals international überwintert und darf nun seine K.o.-Premiere im Sechzehntelfinale feiern - und das auch noch gegen Norwegens Außenseiter Molde FK.