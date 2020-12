Europa League : Hoffenheim feiert fünften Sieg und Youngster Beier

Sinsheim Hoffenheim ist ungeschlagen durch die Vorrunde in der Europa League gekommen. Beim Schaulaufen gegen KAA Gent glänzt vor allem der erst 18 Jahre alte Stürmer Maximilian Beier.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß geht damit ungeschlagen in die Auslosung am Montag. Der 18-Jährige Maximilian Beier (21. Minute/49.) mit seinen beiden ersten Profitoren und Robert Skov (26.) trafen. Das 4:0 erzielte der eingewechselte Andrej Kramaric (64.). Für Gent schoss Nurio Fortuna (81.) den Ehrentreffer.

Die Kraichgauer sicherten sich in der bedeutungslosen Partie gegen den Tabellenletzten Gent die Siegprämie in Höhe von 570.000 Euro. Erstmals in seiner Clubgeschichte überwintert Hoffenheim in einem Europacup-Wettbewerb. „Wir hatten zehn Veränderungen zum letzten Spiel und liefern dann so etwas ab“, sagte Rosen anerkennend. Die Mannschaft hatte das Spiel ernst nehmen wollen, obwohl es tabellarisch um nichts mehr ging. „Die Jungs haben das von der ersten Minute an gezeigt“, befand Rosen.