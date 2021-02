Europa League : Hoeneß kann sich mit der TSG in die Club-Historie schreiben

Will mit der TSG 1899 Hoffenheim in der Europa League weiterkommen: Trainer Sebastian Hoeneß. Foto: Uwe Anspach/dpa

Sinheim Trainer Sebastian Hoeneß sagte schon im vergangenen Jahr, dass Hoffenheim die Europa League „zu unserm Wettbewerb machen“ will. Ein Schritt fehlt 1899 Hoffenheim noch zum Achtelfinale.

Nachdem in der Bundesliga die internationalen Plätze weit weg sind, gilt's nun für Hoeneß und die Hoffenheimer im Rückspiel gegen Molde FK. Nach dem überaus ärgerlichen 3:3 im Hinspiel gegen den Außenseiter aus Norwegen vor einer Woche im spanischen Villarreal würde den Kraichgauern ein 1:1, 2:2 oder natürlich ein knapper Sieg reichen, um weiterzukommen. Unter Trainer Julian Nagelsmann waren die Hoffenheimer einst in der Vorrunde der Europa League und Champions League ausgeschieden, unter Hoeneß konnten sie erstmals auf der europäischen Bühne überwintern.

„Für uns als Club, als Team, für mich persönlich wäre es ein super Erfolg“, sagte Hoeneß vor der heutigen Partie (18.55 Uhr/DAZN) in Sinsheim. „Wenn es klappt, werden wir sehr happy sein, weil wir etwas Historisches geschafft haben.“ Wenn der Tabellenelfte der Liga am 26. Februar (12.00 Uhr) in Nyon noch bei der Auslosung vertreten sein will, dann muss eine durchweg konzentrierte Leistung her wie zuletzt beim 4:0 gegen Werder Bremen.